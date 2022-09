Das Ende der Geburtshilfe war ein Tag ohne politische Prominenz

Am Freitag war Schluss: Die Geburtshilfe an der Bobinger Wertachklinik wird eingestellt. Ohne Tamtam. Politiker kamen auch keine - braucht's auch nicht, um sich zu erinnern.

Der südliche Landkreis hatte in dieser Woche zwei hochrangige Politiker zu Gast: Am Montag besuchte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Schwabmünchen. Er ließ sich die Stadt zeigen, schaute sich auf dem Michaeli-Markt um und kam zur Brotzeit ins Festzelt. Am Nachmittag sprach er in Birkach, wo ein Netzbetreiber einen Mobilfunkmast errichtet hat.

Fragwürdige Erkenntnisse

Der Erkenntnis von Aiwanger, dass jeder neue Mast für die Netzabdeckung in Bayern wichtig ist, überraschte nicht wirklich. Kaum aufschlussreich war auch sein Hinweis, dass das bayerische Geldsäckel geschont wird, wenn ein privater Netzbetreiber baut. Am Freitag besuchte dann Staatsminister Florian Herrmann die Einweihung eines neuen Logistikzentrums in Mickhausen.

Das allergrößte Glück

Zum letzten Tag der Geburtshilfe in Bobingen kam niemand. So ist’s im Leben: Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter, Misserfolg ist ein Waisenkind. Keine Blasmusik, keine kalten Häppchen, kein Applaus. Und kein Besuch aus München im Vorfeld der Landtagswahl 2023. Braucht’s auch nicht. Denn Tausende Menschen werden sich ohne politische Prominenz erinnern, dass ihnen die Geburtshilfe das größte Glück dieser Welt geschenkt hat.

