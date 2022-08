Das Singoldsand Festival hat den bayerischen Ehrenamtspreis wohlverdient

Heuer hat das Singoldsand Festival den bayerischen Ehrenamtspreis verliehen bekommen. Eine angemessene Würdigung für erfolgreiche Jugend- und Kulturarbeit.

Es waren schöne Augenblicke, die einem das Singoldsand Festival am vergangenen Wochenende boten: Alte Freunde lagen sich in den Armen, neue Bekanntschaften wurden geschlossen und an die 20 Bands sorgten für ausgelassene Partystimmung. Und den Wettergott hatten die Veranstalter zum Glück auch auf ihrer Seite - zumindest bis kurz vor Festivalende am Samstagabend.

Kaum zu glauben, dass das Festival seit nunmehr zwölf Jahren rein aus ehrenamtlicher Leistung gestemmt wird. An die 300 Helfer sind jedes Jahr beteiligt, darunter überwiegend Jugendliche. Junge Menschen können so lernen, was es bedeutet, gemeinsam eine Großveranstaltung auf die Beine zu stellen. Das sind Erfahrungs- und Wissenswerte, von denen sie in ihrem Leben bestimmt an vielen Stellen profitieren werden. Wohlverdient ist daher der bayerische Ehrenamtspreis, den die Veranstalter heuer verliehen bekommen haben. Die Auszeichnung ist auch eine Würdigung für den Umgang mit den Herausforderungen, mit denen die Jugend- und Kulturarbeit in den vergangenen Corona-Jahren zu kämpfen hatte.

Erhalten hat sich das Singoldsand seit Beginn die liebevolle Gestaltung des Geländes, mit der man aus der Festival-Landschaft positiv heraussticht. Überall lassen sich besondere Details entdecken - wie etwa die umgebauten Telefonhäuschen. Einzigartig ist auch der Standort der sogenannten Seebühne, durch den die Besucher mit den Beinen in der Singold feiern und tanzen können. In Kombination mit dem Sand vor der Strandbühne und diversen Cocktailbars kommt so jedes Jahr mitten in der Kleinstadtidylle richtige Urlaubsatmosphäre auf.

