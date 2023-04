Der Bobinger Schuldenberg wächst und wächst

Bobingen steuert auf eine Rekord-Verschuldung zu. Knapp zwölf Millionen Euro wird sich der Stadtkämmerer im Laufe des Jahres bei den Banken leihen müssen.

Der Bobinger Stadtkämmerer steht vor einer großen Herausforderung. Der Schuldenberg der Stadt wächst und wächst. Von 24 Millionen Euro ist die Rede. Das ist so viel wie noch nie. Wenn die Summe auf die rund 18.000 Einwohner umgerechnet wird, dann ergibt sich ein Wert von rund 1300 Euro. So hoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung, die gerne als Vergleichseinheit herangezogen wird. In Nürnberg beträgt sie mehr als doppelt so viel: Die Franken halten mit rund 1,6 Milliarden Euro Miesen und 3000 Euro pro Kopf den Verschuldungs-Rekord in Bayern.

Wenn Bürger in die Tasche greifen

Selbst wenn jetzt jeder Bobinger 1300 Euro aus eigener Tasche bezahlen und ins Rathaus bringen würde, wird der Schuldenberg nicht kleiner: Die Stadt hat auch in den Jahren darauf einen hohen Finanzbedarf. Dass zufriedene Bürger immer wieder ihre Gemeinde mit Schenkungen unterstützen, soll übrigens vorkommen. Manchmal geht der Geldfluss auch in eine andere Richtung: Gersthofen beschenkte 1999 seine Einwohner mit einer werbewirksamen Aktion. 100 Euro erhielt jeder aus einem Haushaltsüberschuss. Dazu kommt es in Bobingen auf längere Zeit eher nicht.

Lesen Sie dazu auch