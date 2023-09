Ein Hotel im Gersthofer Güterverkehrszentrum wird zu einer Flüchtlingsunterkunft. Hinter den Kulissen gibt es dicke Luft. Mehr Fingerspitzengefühl wäre geboten gewesen.

In dieser Woche dürfte es hinter den Kulissen geraucht haben. Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber und Landrat Martin Sailer lieferten sich über Pressemitteilungen ein kleines Wortgefecht zur geplanten Flüchtlingsunterkunft im Güterverkehrszentrum Gersthofen. Dort sollen an der Stadtgrenze in einem neuen Hotel bis zu 440 junge Männer untergebracht werden.

Eva Weber sieht den Landkreis in der Pflicht, „die Auswirkungen auf die Umgebung mitzudenken und Konzepte und Maßnahmen, sei es mit der Polizei oder auch einem privaten Security-Dienst, zu entwickeln, die die gefühlte und tatsächliche Sicherheit der Bevölkerung im Bärenkeller gewährleistet“. Das ließ Sailer so nicht stehen. Webers Aussage komme in gewisser Weise einer Vorverurteilung der Geflüchteten gleich.

Flüchtlingskrise stellt die Region und Gesellschaft vor enorme Herausforderungen

Das stimmt. Mehr Fingerspitzengefühl wäre geboten gewesen bei einem Thema, das die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen stellt und noch stellen wird. Nur gemeinsam lässt sich ein Kraftakt dieser Dimension bewältigen. Dass es funktionieren kann, zeigte sich vor eineinhalb Jahren, als der Krieg in der Ukraine begann: Viele Menschen im Augsburger Land zeigten Herz und halfen oft ganz geräuschlos.

