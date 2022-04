Trotz der Corona-Lockerungen: Die Maske hält sich

Plus Die Maskendiskussion gibt es, seit die ersten Stoffexemplare über Mund und Nase gezogen werden sollten. Die Verwaltungen tun gut daran, darauf zu bestehen.

Seit der Mund-Nasen-Schutz ins kollektive Bewusstsein gerückt wurde, ist die Bedeckung umstritten. Los ging es mangels Masse an richtigen Masken mit den selbst genähten Stoffvarianten. Diese zeigten sich optisch vielseitig und erfreulich fürs Auge. Ob sie medizinisch mehr Wert hatten, darf bezweifelt werden: Im besten Fall waren sie besser als überhaupt nichts.