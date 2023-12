Die positive Erkenntnis im Schneechaos

Winterdienst, Polizei, Feuerwehr und andere Helfer sorgen bei Winterwetter für die Sicherheit aller. Das verdient Respekt.

Teilweise ging es am Donnerstagabend schon los und den ganzen Freitag über weiter: Das Augsburger Land wurde eingeschneit. Bis in den Samstag hinein kamen die weißen Flocken herunter und sorgten für rutschige, glatte und matschige Straßen. Witterungsbedingte Unfälle, herabstürzende Äste und gar Bäume sowie Stromausfälle blieben nicht aus.

21 Bilder Winterwetter im Augsburger Land Foto: Maximilian Czysz, Marcus Merk

Autofahrer gehen unterschiedlich mit dem Wetter um. Die einen starten den Motor, ohne mit der Wimper zu zucken, die anderen bleiben aus Sorge lieber zuhause. Selbstverständlich ist das die sicherste Variante, mit dem bis zu 50 Zentimeter hohen Neuschnee umzugehen. Für jene, die Fahrten nicht verschieben können oder wollen, sind die Winterdienste da. Sie müssen schnell reagieren, haben eine riesige Verantwortung und machen diesen Job - im wahrsten Sinne - bei Wind und Wetter. Und gerade nachts und bei schlechter Sicht sind geräumte Straßen umso wichtiger.

Das System funktioniert

Man kann nur den Hut ziehen vor den Menschen, die für die Sicherheit aller sorgen. Wenn in Deutschland manches gefühlt durch fünf verschiedene Stellen laufen muss und zehn Unterschriften braucht, bis etwas in die Wege geleitet wird, sieht man hier eines deutlich: Das System funktioniert. Auch die Polizei und Feuerwehr, die sofort vor Ort sind, wenn doch etwas passiert und die helfen, wo es geht, verdienen Respekt. Und das ist doch mal eine positive Erkenntnis in dem ganzen Schneechaos.

