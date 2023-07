Die Tafeln im Augsburger Land sind ein Segen

Deutschland ist reich. Trotzdem zwickt es hin und wieder bei den Tafeln im Landkreis. Da stimmt etwas nicht.

Ob beim Bruttoinlandsprodukt, dem Pro-Kopf-Einkommen, der Produktivität, der Kaufkraft oder beim Vermögen: Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Trotzdem gibt es eine noch eine andere Wahrheit hinter den Finanzen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Wegen Preissteigerungen sind immer mehr Menschen auf die Tafeln gegen Armut und Lebensmittelverschwendung angewiesen. Zugleich wird die Menge der angebotenen Waren geringer. Digitalisierung soll nun für eine effiziente Verteilung sorgen. Video: dpa

Immer mehr Menschen stehen am Rand der Wohlstandgesellschaft. Sie haben Pech im Leben gehabt und kommen aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr richtig auf die Beine. Sie sind auf Hilfe angewiesen. Diese finden sie jede Woche bei den Tafeln und anderen Hilfsorganisationen im Augsburger Land. Dort werden sie mit Lebensmitteln versorgt. Dort hört ihnen jemand zu.

Menschlichkeit und Würde bei den Tafeln im Augsburger Land

Die Einrichtungen mit ihren Helfern, die dringend mehr Unterstützung brauchen, sind ein Segen. Sie stehen für einen ganz anderen Reichtum, der sich nicht erwirtschaften lässt und der in keiner Bilanz auftaucht: Menschlichkeit. Die Tafeln geben Bedürftigen außerdem etwas, das unbezahlbar ist: Würde. Sie rückt die Menschen am Rand der Gesellschaft wieder etwas in die Mitte.

Lesen Sie dazu auch