Die wundersame Welt der Pilzsammler

Plus Die Wunderwelt der Pilze gibt es im Augenblick in den Wäldern des Augsburger Lands zu entdecken. Mit ihr verbunden ist ein Phänomen: der scheue Sammler.

Krause Glucke kennt der ein oder andere vielleicht noch. So heißt ein Pilz, der so aussieht wie ein Schwamm. Aber schon einmal vom Breitblättriger Holzrübling, Schneckling oder dem Milchling gehört? Oder von der Säufernase, Schleiereule, Schleimchen, Vorhautzieher, Kuhmaul, Ziegenlippe, Gürtelfuß und dem Rötelnden Wüstling?