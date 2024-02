Die Zukunft des Augsburger Landes sieht gut aus

Plus Ein wachsender Landkreis Augsburg ist eine Herausforderung. Vor allem aber eine Chance und ein Grund, optimistisch zu sein.

In einer krisenreichen Zeit, in der der Blick nach vorn bei vielen eher Angst als Freude auslöst, darf der Optimismus nicht verloren gehen. Der ist oft eine Frage der Perspektive. Das zeigen Zahlen zum Bevölkerungswachstum im Augsburger Land. Dass hier jedes Jahr gut tausend Menschen mehr leben werden als im vorherigen, bringt Herausforderungen mit sich. Stichwort: Wohnungsnot. Aber die Chancen überwiegen.

Seit Jahrzehnten ist das Augsburger Land bekannt für starke Unternehmen, für Mittelständler, die in ihrer Branche zur Weltspitze gehören. Aktuell leiden viele unter Personalmangel. Je mehr Menschen aus anderen Städten, Landkreisen und Ländern herkommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass geeignete Kandidaten für unbesetzte Stellen dabei sind. Nicht nur die Wirtschaft profitiert.