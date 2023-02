Drama um Abschiebung: Die Wirtschaft braucht dringend Fachkräfte

Plus Eine junge Frau aus Afghanistan soll abgeschoben werden, obwohl sie einen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat. Das macht betroffen.

Die steigenden Flüchtlingszahlen bringen viele Kommunen ans Limit. Sie wissen nicht mehr, wie und wo sie die Menschen, die Schutz suchen, unterbringen können. Die Situation könnte sich verschärfen, wenn jetzt auch Menschen aus den Erdbebengebieten nach Deutschland wollen. Die Gesellschaft steht wieder vor einer Herausforderung. Sie ist zu meistern – wenn alle zusammenstehen und bei allen Sorgen und Problemen eines nicht vergessen: die Menschlichkeit.