Ein bisschen Pflicht schadet nicht

Plus Ein Pflichtjahr kann den sozialen Zusammenhalt stärken. Der Dienst an der Gesellschaft sollte für alle gelten. Ein Kommentar.

Ein Pflichtjahr kann auch Chance sein. Ein Pflichtjahr, wie es gerade diskutiert wird, bringt jungen Menschen Zeit. Es nimmt ihnen den Druck nach Schule oder Ausbildung, wenn es um die Frage geht, wie sie weitermachen sollen. Mit der Einführung einer Wehrpflicht lassen sich auch Respekt im Umgang und ein starkes Miteinander im Land stärken. Für beide Geschlechter verpflichtend, würden wieder mehr Menschen in soziale, kulturelle oder ökologische Bereiche reinschnuppern. Das löst den Fachkräftemangel nicht. Aber helfende Hände entlasten das Personal. Und irgendwann werden aus den helfenden Händen vielleicht doch ausgebildete Fachkräfte.

Eine Wehrpflicht mit sechs Monaten Dienstzeit nur für Männer – das wäre antiquiert. Doch ein Pflichtjahr für alle kann jungen Menschen beim Start ins Erwachsenenleben helfen. Auch altersunabhängig kann soziales Engagement ein Weg zu mehr Miteinander in der Gesellschaft sein.