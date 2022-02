Eisarena Königsbrunn: Entscheidend wird das Konzept

Plus Eissport mag nicht jedermanns Sache sein. Doch mit dem Erhalt der Eisarena stellt die Stadt Königsbrunn eine wichtige Weiche und erhält ein Stück Freizeitwert.

Die einen sagen, Eissport sei angesichts der Klimaerwärmung nicht mehr zeitgemäß. Andere meinen, das Gebäude sei am gegenwärtigen Standort fehl am Platz. Von der Hand zu weisen sind diese Argumente sicherlich nicht. Als Aushängeschild an einem zentralen Verkehrspunkt einer Stadt taugt eine Halle nur bedingt, die nur während eines Jahresdrittels intensiv genutzt wird. Dennoch kann der Beschluss, die Brandschutz-Ertüchtigung in Angriff zu nehmen und damit den Bestand der Arena zu sichern, eine gute Investition sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen