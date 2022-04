Endlich rührt sich was im Lechpark

Plus Disco-Betreiber Stefan Egger hat den Lechpark nahe der B17 gekauft. Die Immobilie sorgte immer wieder für Schlagzeilen.

Wer von der B17 nach Schwabmünchen will, kennt das graue Gebäude mit dem abgesperrten Parkplatz: Jahrelang rührte sich nichts im Lechpark. Jetzt hat Stefan Egger, der Betreiber der Disco PM, die Gewerbeimmobilie gekauft. Er bezeichnet sie zu Recht als "Juwel".