Energie-Debatte in Königsbrunn: Wer sparen will, braucht Informationen

Plus Angesichts der Strompreise denkt man auch in Königsbrunn ans Sparen. Mit ein paar einfachen Maßnahmen könnte auch bei den Stadtratsdiskussionen damit anfangen.

Dass es gleich in der ersten Sitzung nach der Sommerpause derart hitzig werden würde im Königsbrunner Stadtrat, damit war nicht zu rechnen. Denn die Tagesordnung enthielt nun wirklich keine Aufreger-Themen. Energiesparen müssen derzeit alle, die kurzfristigen Maßnahmen sind sogar aus Berlin vorgegeben. Dass es dennoch sehr kritisch wurde, müssen sich Bürgermeister Feigl und die Verwaltung selbst ankreiden.