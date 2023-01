Erdöl aus der Region und der Traum von texanischen Verhältnissen

Plus Auf dem Lechfeld soll die Erdölförderung ausgebaut werden. Für ein Klein-Texas reicht das aber nicht.

Mit dem Gedanken könnten sich viele Politiker anfreunden: Das Erdöl sprudelt ohne Unterlass aus dem Boden und spült Geld in die Kassen. Doch texanische Verhältnisse wird es in Bayern nicht geben.