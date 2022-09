Erwachsene Flüchtlinge sollten in die Arbeitswelt eingebunden werden

Plus Von den vielen ukrainischen Flüchtlingen, die derzeit im Landkreis leben, haben nur wenige Arbeit gefunden. Dabei herrscht hier Fachkräftemangel.

Seit März sind knapp 1300 erwachsene ukrainische Flüchtlinge im Augsburger Land registriert. Von diesen haben dem Jobcenter Augsburger Land zufolge lediglich 56 eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle gefunden, die Hälfte davon übt eine geringfügige Beschäftigung aus. Meist liegt das nicht etwa an mangelnder Motivation, sondern an fehlenden Deutschkenntnissen. Viele haben Angst und sind traumatisiert. Möglicherweise besteht auch die Hoffnung, so schnell es geht ins Heimatland zurückzukehren und das vorige Leben weiterzuführen. Doch wann wird das sein?

