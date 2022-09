Es braucht mehr Investitionen in psychologische Hilfe

Plus Die Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge braucht psychologische Hilfe. Doch Therapieplätze sind allgemein Mangelware. Das muss sich endlich ändern.

Kaum vorstellbar, wie es sich anfühlen muss, wenn man durch Explosionen aufwacht und langsam realisiert, dass in der Heimatstadt Krieg herrscht. Wenn man nur mit dem Wichtigsten in ein fremdes Land flieht und sich dort ein komplett neues Leben aufbauen muss. Auch hier prasseln tagtäglich neue erschreckende Kriegsnachrichten auf die ukrainischen Flüchtlinge ein. Wie kann ein Mensch das über Monate hinweg ertragen?