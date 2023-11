Arbeiten im Alter: Flexibler arbeiten, dafür länger

Firmen und Politiker müssen das Arbeiten im hohen Alter flexibler und attraktiver machen. Zumindest für diejenigen, die weiterarbeiten wollen.

Die Statistik zeichnet ein klares Bild: Immer mehr Menschen im Landkreis Augsburg arbeiten weiter, obwohl sie das Rentenalter längst erreicht haben. Das gilt sowohl für sozialversicherungspflichtig als auch für geringfügig Beschäftigte. Bei manchen ist der Grund dafür wohl die finanzielle Not. Diese Fälle werfen kein gutes Licht auf unser Rentensystem. Aber bei vielen, das zeigen die ersten Teile unserer Serie, ist die Freude an der Tätigkeit die Motivation. In diesen Fällen muss es den "Rentnern" so leicht, und vor allem so attraktiv, wie möglich gemacht werden, weiterzuarbeiten. Sowohl von politischer als auch von Unternehmensseite. Etwa mit flexiblen Arbeitszeiten und unkomplizierten steuerlichen Lösungen.

Immer mehr Menschen im Landkreis Augsburg arbeiten weiter, obwohl sie das Rentenalter längst erreicht haben. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

Lange Arbeiten, aber weniger Stunden pro Woche

Denn in einem Land, in dem die Menschen immer älter werden, gleichzeitig immer mehr Rentenempfänger auf einen Beitragszahler kommen, hat das bisherige Modell bald ausgedient. Vollzeit-Arbeiten bis 67 und dann von einem Tag auf den anderen aufhören? Das ist nicht die Zukunft. Früher die Wochenstunden reduzieren, dafür insgesamt länger arbeiten: Das könnte ein nachhaltigeres Modell sein. Zumindest für Berufe, in denen das körperlich möglich ist. Denn klar ist auch: Mit 80 will und kann niemand mehr acht Stunden am Tag auf der Baustelle stehen.

Flexibles Arbeiten bis ins hohe Alter sorgt für mehr Zufriedenheit. Das zeigen die bisherigen Beispiele unserer Serie. Denn Menschen, die im Rentenalter arbeiten, geben nicht nur einen wertvollen Erfahrungsschatz weiter, sondern können durch ihre Tätigkeit auch Struktur und Erfüllung bekommen.

