Friedensdemo für die Ukraine: Das Miteinander macht Mut

Plus Weniger Menschen gehen zu den Corona-Spaziergängen auf die Straße. Dafür gibt es im Augsburger Land erste Friedendemos.

Es sind deutlich weniger Menschen, die jetzt abends im Augsburger Land auf die Straße gehen und bei Spaziergängen ihrem Unmut Luft machen. Viele werden erkannt haben, dass der Ruf nach mehr persönlicher Freiheit wegen der Corona-Einschränkungen nebensächlich geworden ist. Denn 1000 Kilometer weiter im Osten drohen Millionen Menschen ihre Freiheit zu verlieren. Und nicht nur das: Sie müssen ihr gewohntes Leben zurücklassen und flüchten.