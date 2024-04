Frühzeitig ans Wohnen im Alter denken

Das eigene Haus kann im Alter zur Last werden. Wer frühzeitig vorsorgt, kann sorgenlos in den eigenen vier Wänden leben.

Die Schwelle an der Dusche bleibt Jahrzehntelang im Eigenheim unbeachtet, bis sie eines Tages zum unüberwindbaren Hindernis wird. Ähnlich läuft es mit Wendeltreppen, engen Türrahmen oder dem schwergängigen Rollladengurt. Im Alter können all diese Dinge zur Last werden. Ein Umzug in eine kompakte barrierefreie Wohnung kann eine Lösung sein, um selbstbestimmt seinen Alltag weiter leben zu können. Aber auch den eigenen Wohnraum barrierearm auszubauen, ist für viele Senioren ein gangbarer Weg, um in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Wohnberater des Landkreises geben Tipps, wie die eigene Wohnung effizient umgebaut werden kann.

Vorbereitung ist wichtig, dann klappt es auch mit dem Wohnen im Alter

Egal, welchen Weg man wählt, wichtig ist, sich schon frühzeitig darüber Gedanken zu machen und gegebenenfalls zu handeln - eben nicht erst im hohen Alter. Denn eine Wohnung in einer Seniorenwohnanlage ist nicht einfach plötzlich frei, sie muss vorher gekauft oder angemietet werden. Und die Schwelle an der Dusche verschwindet auch nicht von Zauberhand, nur weil der Hausherr nach einem Oberschenkelhalsbruch nicht mehr laufen kann. Rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig, dann klappt es auch mit dem Wohnen im Alter.