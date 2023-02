Führerschein: Verpflichtende Tests für alle wären eine Lösung

Plus Um die Sicherheit aller im Straßenverkehr zu erhöhen, müssen körperliche und geistige Fähigkeiten regelmäßig überprüft werden.

Die Zahlen sprechen für sich: Bei 70 Prozent aller Unfälle 2022 in Augsburg Stadt und Land mit der Beteiligung von Senioren waren auch sie die Verursacher. Eine Diskussion um verpflichtende Fahrtests für Menschen, die eine gewisse Altersstufe erreicht haben, birgt eine Menge Zündstoff. In einer Sache sollten sich aber alle Beteiligten einig sein: Jeder Unfall ist einer zu viel. Und da ist es egal, wer Schuld hat.