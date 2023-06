Graffitis im Fahrradtunnel: Was ist Kunst? Und was kann weg?

Kaum ist der Tunnel am Leonhard-Wagner-Schulzentrum mit moderner Kunst verschönert, schon ist er wieder mit Schmierereien verschandelt.

An Graffiti scheiden sich die Geister. Ist das Kunst oder kann das weg? Ansichtssache. Kommt ganz auf das Kunstwerk an. Der neugestaltete Tunnel am Leonhard-Wagner-Schulzentrum in Schwabmünchen ist auf jeden Fall Kunst. So viel steht fest. Die darauffolgenden Schmierereien können allerdings weg.

Der Tunnel ist seit Jahrzehnten Projektionsfläche für pubertierende Rebellen. So oft wie der Tunnel weiß gestrichen wurde, so oft wurde er wieder mit Schmierereien verschandelt. Und hier steht bewusst Schmierereien. Mit ästhetischen Graffiti oder Kunst haben die primitiven Sprühereien meist nichts zu tun. Aber klar, eine von Erwachsenen weiß gestrichene kahle Wand verführt geradezu zum heimlichen Sprayen, zum stillen Aufstand, der im Vorbeigehen doch von den Wänden brüllt. Nun aber wurde der Tunnel tatsächlich verschönert und in eine Galerie verwandelt. Von Schülern aller drei Schulen. Ein schönes, modernes Gemeinschaftswerk ist entstanden. Die Werke sind an die Kunst von Banksy angelehnt, ein weltbekannter britischer Streetart-Künstler.

Plumpes Geschmiere im Tunnel am Schulzentrum

Viel Arbeit steckte in der Tunnel-Neugestaltung, die Unbekannte nach nur einer Woche wieder zunichtemachen wollten - mit plumpem Geschmiere. Klar kann man nun Anzeige gegen unbekannt erstatten, die wohl im Sande verlaufen wird. Der Effekt: vermutlich null.

Der Vorsitzende des Elternbeirats hat das einzig Richtige getan: Er entfernte die Schmierereien und packte die Verantwortlichen in den Sozialen Medien an der Ehre, in dem er den Kodex der Sprüher veröffentlicht: "Übermale nie ein Bild, das besser ist als deines." Nun, jedes einzelne Bild in der Tunnel-Galerie ist definitiv um ein Vielfaches gelungener als das, was darüber gesprüht wurde. Also liebe unbekannte Schmierfinken: Schämt euch ordentlich und respektiert die Kunst der Jugendlichen im Tunnel. Wer Graffiti sprühen möchte, hat dazu oft ganz legal Gelegenheit an eigens aufgestellten Graffiti-Wänden.