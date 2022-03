Haushaltsberatung in Schwabmünchen: So geht Kommunalpolitik

Während in anderen Gremien um jeden Euro gestritten wird, beraten die Schwabmünchner ihren Haushalt sachlich, fast harmonisch, möchte man sagen.

Als Reporter erlebt man in 20 Jahren viele Sitzungen von Gemeinde- und Stadträten. Oft unspektakulär, aber gelegentlich spielen sich in den Sälen auch unschöne Szenen ab. Gekränkte Eitelkeiten, heiße Diskussionen und laute Wortgefechte sind keine Seltenheit. Manch ein Mitglied solcher Gremien hat schon wutentbrannt den Saal mitten in der Sitzung verlassen. Schwabmünchens Rekord-Haushalt mit 62,4 Millionen Euro hätte für solche Streitereien ein solides Fundament geboten. Denn viel Geld weckt meist die Begehrlichkeiten der Fraktionen. Immerhin ging es darum, 30 Millionen Euro zu investieren.

Parteipolitik rückt in Schwabmünchen in den Hintergrund

Doch an dieser Stelle sei die Sachpolitik der Stadtratsmitglieder gelobt. Den Haushaltsentwurf haben sie in zwei Ausschuss-Sitzungen vorberaten. Und nun wurde er ohne noch einmal ins Kassenbuch zu schauen einstimmig angenommen. Hier und da gab es in den Beratungen noch kleine Änderungen, alles wurde sachlich - ja eigentlich herzlich und harmonisch - besprochen. Da zählte der Einwand der kleinen Fraktionen genauso wie die Wünsche der zahlreichen CSU-Mitglieder. Überhaupt wird Parteipolitik im Schwabmünchner Rat in der Regel außen vor gelassen. Da geht es um die Stadt, ihre Entwicklung und den möglichst sinnvollen Einsatz der Gelder. Entspannte und ruhige Sitzungen stehen seit Jahren auf der Tagesordnung. Großes Lob. So geht Kommunalpolitik. Das musste mal gesagt werden, denn obwohl wir in Schwaben leben gilt das Sprichwort "Nichts g'sagt ist g'lobt g'nua" nicht immer.