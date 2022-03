Hohe Energiepreise: Jeder kann selbst Strom produzieren

Plus Viele Händler erleben derzeit einen riesigen Ansturm auf Photovoltaikanlagen. Es gibt auch Möglichkeiten für den kleinen Geldbeutel.

Die Nachfrage ist so groß wie schon lange nicht mehr: Seit die Preise für Öl, Gas und auch Pellets steigen, überlegen sich noch mehr Menschen, ob sich die Alternative auf dem Hausdach rechnet. Nicht jeder hat allerdings die finanziellen Möglichkeiten und die entsprechenden baulichen Gegebenheiten, um sich Solarfelder aufs Dach zu pflanzen.