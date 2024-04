Internet nutzen oder nicht? Eine freie Entscheidung

Plus Den Alltag ohne Internet zu bewältigen, wird immer umständlicher. Dennoch gibt es keinen Online-Zwang, wie Beispiele aus dem Landkreis Augsburg zeigen. Ein Kommentar.

Vieles geht heutzutage ohne Internet gar nicht mehr. Oder? Terminvereinbarung, Ticketbuchung, Überweisung - an manchen Stellen geht das nur noch online. Aber nicht an allen. Dass man auch ohne Internet durchs leben kommt, zeigen Beispiele aus dem Augsburger Land. Auch in der digitalisierten Welt von heute steht es Menschen noch frei, das Internet zu nutzen - oder eben nicht.

Wer sich für die zweite Option entscheidet, muss für manche Erledigung mehr Zeit, Geduld und Nerven mitbringen, das steht fest. Paradoxerweise haben Offliner dennoch mehr Zeit für andere Beschäftigungen, diejenigen, die eben nicht im Internet stattfinden müssen - lesen zum Beispiel. Weil sie ihre Aufmerksamkeitsspanne eben nicht damit schädigen, täglich stundenlang durch Katzenvideos und Bilder der Abendessen fremder Leute zu scrollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen