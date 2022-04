Keine A400M auf dem Lechfeld: Das Berliner Hü und Hott ist ein Trauerspiel

Schwarz auf weiß hat jetzt Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht bestätigt, dass keine A400M-Flotte auf dem Lechfeld stationiert wird.

Jetzt gibt es nichts mehr daran zu rütteln: Auf dem Lechfeld werden keine A400M-Großraumtransporter stationiert.

Das stellte SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in einem Schreiben in dieser Woche klar. Die A400M bleiben damit allein in Wunstorf bei Hannover. Die Ministerin erwartet sich durch die Konzentration auf einen Standort eine Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Flotte. Das heißt auch: Die Bundeswehr will sparen.

Zu teuer?

Denn nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks wäre der Aufbau eines zweiten A400M-Standorts auf dem Lechfeld etwa 78 Millionen Euro teurer geworden. Aber was sind schon 78 Millionen Euro im Vergleich zum diskutierten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro? Rein rechnerisch ist das ein Bruchteil der Summe, mit der die Bundeswehr in den nächsten Jahren aufgerüstet werden soll.

Großer Imageschaden

Nicht in Euro bemessen lässt sich der Imageschaden, den das Bundesverteidigungsministerium durch das Hü und Hott verursacht. 2019 hatte Lambrechts CDU-Vorgängerin Ursula von der Leyen noch den Startschuss für ein neues Lechfeld-Zeitalter verkündet und damit Jubel ausgelöst. Jetzt lösen sich die Pläne in Luft auf - ein echtes Trauerspiel.

