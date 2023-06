Kitas stehen auch im Augsburger Land vor dem Kollaps

Plus Eltern aus dem Landkreis Augsburg schlagen Alarm wegen des eklatanten Personalmangels in Kitas. Aber wie könnte das Problem gelöst werden?

Die Kitas stehen vor dem Kollaps. Es mangelt an Personal. Nahezu überall in der Republik. Eltern aus dem Augsburger Land schlagen nun Alarm und wenden sich an Politiker. Doch die wissen längst Bescheid. Die eklatante Personalmangel existiert schließlich nicht erst seit gestern.

Personalmangel in Kitas: Es muss sich etwas ändern

Nun scheint ein Punkt erreicht, an dem sich schleunigst etwas ändern muss, damit die Kindergärten und Krippen nicht zu reinen Verwahranstalten verkommen. Betreuung und Bildung sind ein wichtiger Baustein in der Entwicklung von Kindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

