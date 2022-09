Kleinbusse für die Region als Modell für die Zukunft? Klingt gut, aber...

Plus Im Raum Schwabmünchen und Bobingen gab es jüngst Ausfälle im Nahverkehr. Spontan wurden Kleinbusse eingesetzt. Das hätte langfristig entscheidende Nachteile.

Das Problem ist bekannt: In Deutschland fehlt es an Menschen, die Lastwagen oder Busse steuern dürfen. Um den Mangel an geeigneten Fahrern zu umgehen, wurden im Augsburger Land jetzt sporadisch Kleinbusse eingesetzt. Dafür ist kein spezieller Busführerschein nötig. Sind die Kleinbusse vielleicht ein Modell für die Zukunft?

