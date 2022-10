Klinikvorstand Gösele geht einen Schritt in die richtige Richtung

Plus Die Menschen hängen an "ihrem Krankenhaus". Neubau-Pläne sorgen für Ängste. Martin Gösele spricht mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Gut so! Doch das reicht nicht.

Klinikvorstand Martin Gösele macht seit mehr als zehn Jahren einen guten Job in den Wertachkliniken. Wirtschaftlich stehen die beiden Häuser (noch) gut da. Damit das auch so bleibt, sollen sie in einem Neubau zusammengeführt werden. Das wird ein Mammutprojekt in dreistelliger Millionenhöhe. Schon allein die Vorstellung der Neubau-Pläne sorgte für Ängste und Gerüchte in der Bevölkerung. Der Schwabmünchner hängt an "seinem Krankenhaus", ebenso der Bobinger. Viele Emotionen sind damit verbunden. Man muss die Menschen mitnehmen, wenn solch ein Vorhaben Wirklichkeit werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen