Königsbrunn muss realistisch seine Leistungsfähigkeit prüfen

Plus Die Projekte gehen der Stadt nicht aus. Bei der Umsetzung wird es mit jeder neuen Baustelle aber immer schwieriger. Ist es Zeit für einen Kurswechsel?

Die Geschichte um den 22-Millionen-Euro-Kredit lässt Steuerzahler nur mit den Ohren schlackern. Natürlich braucht es Maßnahmen, um besonders Findige davon abzuhalten, ihre Haushalte mit Krediten auszugleichen, die sie dann nie abrufen. Die mangelnde Flexibilität bei der Vergabe ist allerdings schon erstaunlich. Jeder Privatmensch und jede Firma würde der Bank den Vogel zeigen, die sagt: Den Kredit musst Du aber jetzt sofort nehmen. Bei Kommunen scheint es anders zu sein. Es steht zu hoffen, dass das entsprechende Gesetz schnell geändert wird.