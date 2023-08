Krähen zeigen uns die Grenzen auf

Plus Saatkrähen sind für viele Orte im Kreis Augsburg ein Problem. Solange sie besonders geschützt sind, zeigen sie Menschen deren begrenzten Einfluss auf die Natur.

Krähen sind frech und intelligent. Mit ihrem Kot und ihrem Lärm stellen vor allem Saatkrähen viele Gemeinden im Landkreis Augsburg vor Herausforderungen. Und lassen sich nur selten vertreiben. Damit zeigen sie uns Menschen, dass unser Einfluss auf die Natur begrenzt ist. Der Ärger von Anwohnern krähenbesetzter Gebiete, die sich, wie es in Meitingen der Fall war, aus Angst vor Vogelkot nicht mehr auf die Terrasse trauen und ihre Wäsche nur noch drinnen aufhängen, ist nachvollziehbar. Ebenso der Ärger von Landwirten, deren Felder die Vögel plündern. Aber, zumindest solange sie noch einen besonderen Schutz genießen, zeigen die Tiere uns Menschen eben auch, dass nicht alles nach unserer Pfeife tanzt.

Ist der Schutzstatus einmal reduziert, was wohl früher oder später der Fall sein wird, denn Krähen haben im Gegensatz zum Biber kaum begeisterte Unterstützer, dürfte die Population im Landkreis Augsburg schnell zurückgehen. Das wäre in Ordnung, denn vom Aussterben bedroht sind die Tiere hier schon lange nicht mehr. Aber solange darf man sich noch über sie ärgern - oder den Ungehorsam der schlauen Vögel bewundern.