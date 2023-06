KulturPass ist Folge von Versäumnissen der Politik

Der vom Bund herausgegebene KulturPass soll junge Erwachsene für die Kultur begeistern. Das ist zumindest vordergründig eine gute Idee. Doch es steckt mehr dahinter.

Jeder und jede 18-Jährige in Deutschland bekommt mit dem KulturPass in diesem Jahr 200 Euro vom Bund zur Verfügung gestellt, die dann für kulturelle Veranstaltungen und vieles mehr ausgegeben werden können. So wollen Kulturstaatsministerin Claudia Roth und der Bundestag lokale Kulturveranstalter unterstützen und junge Menschen wieder für das immer noch vielfältige kulturelle Angebot in unserem Land begeistern. Denn immer häufiger bleiben bei Kulturveranstaltungen die Plätze frei. Das Publikum wird immer älter. Die Corona-Pandemie hat diese bereits vor 2019 deutliche Entwicklung wie ein Katalysator verstärkt. Das ist zunächst ein hehres Ziel: Junge Menschen für ein Angebot begeistern und den gebeutelten Veranstaltern neues Publikum gewinnen helfen.

Über Jahrzehnte vernachlässigte Kultur

Doch ist der KulturPass neben der erhofften positiven Auswirkungen auch eine Folge der über Jahrzehnte verfehlten Kulturpolitik: Das fängt schon in den Schulen an: Wenn es irgendwo klemmt, sind die Stunden in den Fächern Musik und Kunst die ersten, die gestrichen werden. Dabei wären gerade sie ein wichtiges Medium, um Mädchen und Jungen Impulse zu geben und deren Interesse für Kultur in all ihrer Vielfalt zu wecken. Denn leider hat diese in erschreckend vielen Familien keinen Stellenwert.

Und wie bei allen Programmen, die den Menschen in den letzten Jahren Erleichterungen oder Vergünstigungen bringen sollten, gibt's auch beim KulturPass bürokratische Hürden. Wenn junge Menschen für Kultur über finanzielle Reize interessiert werden sollen, dann muss der Zugang zum Pass auch möglichst niederschwellig sein.

