"Layla"-Diskussion: So etwas muss eine Gesellschaft aushalten

Die Diskussion um den Partysong Layla, derzeit die Nummer eins der deutschen Charts, ist vollkommen überzogen. Zum einen könnte man meinen, dass es im Augenblick keine anderen Probleme gibt. Was sind schon explodierende Energiekosten, eine steigende Inflation, eine nicht enden wollende Pandemie und Extremwetter vor der Haustüre im Vergleich zu einer besungenen Puffmutter?

Schlechte Texte gab es schon immer

Schlager mit schlechten Texten - von der Eintönigkeit der Musik ganz zu schweigen - haben Tradition. Jeder hat schon mal das rote Pferd gesehen und gehört, jeder kennt die Guru-Tauben und weiß, dass man mit einer Zwiebel auf dem Kopf schöner ist.

Diplomatische Verwerfungen mit Mexiko

Es sind keine Hymnen für Intellektuelle, sondern Ohrwürmer, die sich zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jedem geistigen Zustand mitsingen und mithopsen lassen. Darin liegt ihr Erfolg. Freilich werden immer wieder die Grenzen des guten Geschmacks übertreten. Man erinnere sich zum Beispiel an Mickie Krauses Mexiko-Song, der 2008 zum Faschingshit wurde und gleichzeitig zu diplomatischen Verwerfungen führte. Aber Caramba - so etwas muss eine Gesellschaft aushalten.

