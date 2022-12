Linie 3: Das Krisenmanagement ist verbesserungswürdig

Plus Der Anschluss Königsbrunns ans Straßenbahnnetz ist auch nach einem Jahr noch ein Grund zur Freude. Einziger Wermutstropfen ist das Krisenmanagement der Stadtwerke.

Seit einem Jahr haben die Menschen in Königsbrunn verkehrstechnisch eine ganz neue Auswahl: Fahre ich mit dem Auto oder nehme ich die Straßenbahn? Durch den Anschluss hat die Stadt nun endlich eine Taktung in der Verbindung in die Nachbar-Metropole, die es möglich macht, den ÖPNV zu nutzen, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen. Für Gelegenheitsfahrer spielt natürlich der vergleichsweise hohe Preis durch die Einordnung in die Zone 30 eine Rolle. Doch insgesamt ist die Straßenbahn eine enorme Verbesserung zu den alten Schnellbussen. Für viele Menschen ging damit ein Wunsch in Erfüllung, den sie schon hegten, als sie in den 70er-Jahren nach Königsbrunn zogen.

