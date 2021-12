Linie 3 in Königsbrunn: Startprobleme sind normal

Plus Wenn mit jeder Straßenbahn das eigene Haus vibriert, ist das mehr als ärgerlich. Doch insgesamt ist der Start der Straßenbahn in Königsbrunn erfreulich gelaufen.

Es läuft tatsächlich rund auf der Straßenbahnlinie 3: Große technische Probleme sind nicht aufgetreten, die Züge kommen wenn überhaupt mit minimalen Verspätungen durch, sogar die Lärmbelästigung der Anwohner hält sich in Grenzen. Ganz ohne Kinderkrankheiten geht solch ein Projekt trotz allem nicht über Bühne.