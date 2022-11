Linie 3: Rollstuhlfahrer in Königsbrunn haben Anspruch auf Teilhabe

Plus Dass in Königsbrunn Menschen mit E-Rollstuhl teils nicht in die Straßenbahn kommen, ist kaum begreiflich. Denn der Bedarf für Zusteigehilfen kommt nicht überraschend.

In Königsbrunn können Fahrerinnen und Fahrer von E-Rollstühlen die Straßenbahn nur eingeschränkt nutzen. Man muss sich das schon kurz auf der Zunge zergehen lassen: Eine neu gebaute Tramtrasse erfüllt nicht den Anspruch, dass alle Menschen sie nutzen können. Noch dazu in einer Stadt, wo es bekanntermaßen ein massiv erhöhtes Aufkommen von E-Rollstühlen gibt.

