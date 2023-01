Lösung für die Lechstraße in Königsbrunn: Ein zynischer Vorgang

Plus An der Lechstraße wird bald eine Ampel für mehr Sicherheit sorgen. Dass es dafür offenbar den Tod eines weiteren Menschen brauchte, ist schier unfassbar.

Als Beobachter von politischen Debatten, bürokratischen Abläufen und dem üblichen Gezerre um Fördergelder tut man gut daran, sich zum Selbstschutz ein dickes Fell zuzulegen. Wenn die Mühlen von Behörden und Politik schwerfällig rumpeln und pumpeln, begegnet man dem mit einer Mischung aus Galgenhumor und Schulterzucken – nach dem Motto: Warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Für die Vorgänge rund um die Problemstelle an der Königsbrunner Lechstraße reichen diese Schutzmechanismen aber nicht mehr aus.