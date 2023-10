Schutz vor Corona: Mehr Rücksicht aufeinander nehmen

Die Krankenzahlen steigen: Deshalb sollten alle Menschen wieder mehr aufeinander achten und sich gegenseitig schützen, meint Autor Maximilian Czysz.

In den kommenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Himmel: Dort soll es jeweils ab Mitternacht einen wahren Sternschnuppen-Schauer zu sehen geben. Die Experten rechnen mit 20 bis 30 Exemplare pro Stunde - sofern das Wetter mitspielt und den Blick in die unendlichen Weiten des Weltalls freigibt. Verantwortlich für das Himmelspektakel sind sie sogenannten Orioniden. Sie gehören zu den aktivsten Meteorströmen des Jahres. Wer Glück hat und eine Sternschnuppe vorbeiflitzen sieht, darf sich etwas wünschen. Wie wäre es mit einem Anliegen, das in den kommenden Monaten viele betrifft und hoffentlich vielen hilft?

Die Erkältungssaison hat begonnen

Die Menschen sollten jetzt wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Covid, RSV und Influenza sind auf dem Vormarsch. Das zeigen die steigenden Krankenzahlen. Sie sind allerdings wegen der fehlenden Tests kaum aussagekräftig, die Dunkelziffer dürfte deutlich größer sein. Das Virus hat bei vielen Menschen seinen Schrecken verloren. Aber es bleibt - vor allem jetzt, wenn die Erkältungssaison beginnt.

