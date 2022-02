Mehr Tierwohl muss der Verbraucher bezahlen

Plus Der Discounter Aldi will bald nur noch Fleisch und Milch der Haltungsstufen drei und vier verkaufen. Das hat seinen Preis.

Fleisch wird teurer werden. Und Tierhaltung vielleicht bald tatsächlich besser. Wer das alles bezahlt, ist auch schon klar: der Verbraucher. Er darf bei der Diskussion um mehr Tierwohl und den berechtigten Sorgen der Landwirte nicht vergessen: Die Kunden wurden in den vergangenen Jahren mit Billigpreisen verwöhnt. Denn noch nie war Fleisch so günstig. Entsprechend gewachsen ist der Fleischkonsum.