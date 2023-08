Müllgebühren werden langfristig steigen

Die augenblicklich geringen Müllverbrennungskosten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen: Langfristig werden die Gebühren wieder steigen, meint Autor Maximilian Czysz.

Schwankende Müllmengen und unbeständige Preise: Die Abfallwirtschaft stand in den vergangenen Jahren vor vielen Herausforderungen. In Zukunft kommt eine weitere hinzu - mit weitreichenden Folgen.

Für die Verbrennung jeder Tonne Müll wird ab nächstem Jahr eine CO 2 -Abgabe erhoben. Die Branche befürchtet noch weitere Preissteigerungen durch die neue Steuer. Denn die Dieselpreise für die Müllabfuhr werden genauso wie die Gaskosten für die Verbrennungsöfen teurer. Man muss kein Hellseher sein, um zu erahnen: Zahlen müssen das am Ende die Müllverursacher, also die privaten Haushalte und die Unternehmen.

Die Lösung: Weniger Müll produzieren

Wer langfristig Kosten sparen will, dem bleibt nur eines: Weniger Restmüll produzieren und gleichzeitig besser sortieren. Dass allerdings für viele Landkreisbürger und -bürgerinnen der Weg zu den Wertstoffhöfen als Folge der geplanten Neustrukturierung länger werden könnte, ist kontraproduktiv. Die Lösung könnte eine Wertstofftonne sein. Erfahrungen aus den Kommunen belegen, dass mit einer solchen Tonne mehr Abfälle getrennt gesammelt werden.