Nach Journalisten-Ausschluss: Keine Presse, keine Halle

Plus Am Wochenende durfte ein Journalist nicht in die Singoldhalle, um über die Gesundheitsmesse zu berichten. Das verstößt gegen ein Gesetz.

Dürfen private Veranstalter einem Pressevertreter den Zutritt verwehren? Die Antwort lautet: ja und nein. Veranstalter können laut Presserecht generell bestimmen, wen sie unter welchen Bedingungen hereinlassen. Das kann zum Beispiel bei einem Theaterabend oder einem Fußballspiel sein. Ein Veranstalter muss einem Pressevertreter auch nicht unentgeltlich Eintritt gewähren. Es gibt aber eine entscheidende Ausnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen