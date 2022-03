Ärger in Königsbrunn: Nachverdichtung muss verträglich bleiben

Plus Das Thema Wohnen beschäftigt unsere Gesellschaft, nicht nur wegen der Preise. Bei der Schaffung von Wohnraum muss der gesellschaftliche Friede mehr Gewicht haben.

Wachstum ist seit Jahrzehnten der Schlüsselbegriff unseres Wirtschaftssystems. Das schlägt sich auch beim Wohnen nieder: Wer es sich leisten kann, investiert sein Geld gerne in mehr Platz für sich und seine Lieben. Der Wunsch nach mehr Wohnraum birgt für die Kommunen große Probleme: Man kann nicht endlos in die Breite wachsen und Nachverdichtung hat ihre Tücken. Denn je enger es wird, umso schneller fühlt sich jemand auf die Füße getreten.