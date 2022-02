Nachwuchsmangel bei Faschingsvereinen: Schluss mit lustig

Wenn Tanzgarden nach zwei Jahren erzwungener Corona-Pause der Nachwuchs fehlt, dann ist Schluss mit lustig für die Faschingsfreunde.

Karneval kann eine verdammt ernste Angelegenheit sein – vor allem in Zeiten wie diesen: Denn Corona macht den Narren aus der Region mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Wer eine Sitzung auf die Beine stellen will, der braucht ein paar Monate Vorlauf. Mit viel Herzblut haben die Vereine ihre Veranstaltungen in Zeiten vorbereitet, in denen man noch hoffen konnte, dass es diesmal klappt. Umso größer ist die Enttäuschung, dass es wieder nichts wird.

Doch die Faschingsfreunde aus dem Augsburger Land lassen sich nicht unterkriegen. Auf die Schnelle wird eine Party über Youtube organisiert. Das ist zwar kein Vergleich mit einem stimmungsvollen Ball, aber zumindest einen Versuch wert. Und die bereits durchgeplante Sitzung soll dann halt ein Jahr später stattfinden.

Es ist schon bewundernswert, dass sich die Faschingsfreunde auch nach zwei Jahren Corona nicht unterkriegen lassen. Hoffentlich wird ihr Engagement bald wieder belohnt. Denn dass Tanzgarden der Nachwuchs ausgeht, ist kein gutes Zeichen – dann ist wirklich Schluss mit lustig.