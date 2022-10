Kommentar

18:00 Uhr

Neuer Flüchtlingsstrom: Panik ist kein guter Ratgeber

Ukrainischer Pass: Weit über 600.000 Kriegsflüchtlinge erhalten zum 1. Juni einen besseren Rechtsstatus, doch die Städte und Gemeinden schlagen für die Umsetzung in der Praxis Alarm.

Plus Landkreise und Kommunen kommen an ihre Grenzen. Es fehlt an Wohnraum für Geflüchtete.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Welt zusammengewachsen. Jetzt schwingt das Globalisierungspendel zurück und plötzlich klopft das Weltgeschehen an die eigene Haustüre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen