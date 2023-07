Neues Hallenbad: Schwierige Zeiten für Großprojekte

Die Kosten für den Hallenbad-Neubau in Schwabmünchen sind gestiegen. Das ist einer dramatischen Entwicklung geschuldet.

Im Jahr 2019 war die Welt noch in Ordnung. Damals herrschte kein Krieg in der Ukraine. Und das Coronavirus, das die gesamte Welt infizieren sollte, war weitgehend unbekannt. 2019 wurden die Kosten für das neue Schwabmünchner Hallenbad auf rund 15,6 Millionen geschätzt. Damals ahnte niemand, welche rasante Entwicklung die Baubranche nehmen würde.

Baubranche wurde ausgebremst – dadurch steigen auch in Schwabmünchen Kosten

Baustoffmangel, explodierende Baustoffpreise und steigende Zinsen haben in den vergangenen drei Jahren die Kosten für Bauherren nach oben katapultiert. Für das Schwabmünchner Hallenbad liegen sie mittlerweile bei knapp 20 Millionen Euro. Das ist freilich der Entwicklung geschuldet und war nicht vorhersehbar. Das Ende der Fahnenstange wird vermutlich nicht erreicht sein. Die Baukosten steigen zwar langsamer als in den vergangenen beiden Jahren. Aber eine Entwarnung ist das nicht.

Vielleicht kommt die Idee, ein neues Hallenbad in Bobingen zu bauen, in ruhigeres Fahrwasser. Denn bis aus Ideen konkrete Pläne für Millionenprojekte werden, vergehen erfahrungsgemäß viele Jahre. In Schwabmünchen dauerte es 40 Jahre, bis aus dem Traum Wirklichkeit wurde.

