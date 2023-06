Ostwind, Hitze, "Rums-Bums"-Gewitter: Die Angst vor den Naturkräften

Das Wetter mit allen Höhen und Tiefen war in dieser Woche Gesprächsthema Nummer eins im Augsburger Land.

Es ist ein perfekter Eisbrecher, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen: das Wetter. In den vergangenen Tagen war es so häufig Thema wie schon lange nicht mehr.

Erst ging es um den Ostwind, der der gewohnten Sommerhitze einen Strich durch die Rechnung machte und in manchen Freibädern für eine Besucher-Flaute sorgte. Dann war es die drückende Hitze, die Edelfedern unter der journalistischen Zunft zu Hochform auflaufen ließ. Sie schrieben von der "Gluthitze", die "Büros zu Hochöfen" macht. Sie ließen den "Hitze-Hammer" zuschlagen. Die "Hitzewelle rollte", aus der "Horrorhitze" wurde die "Schwitze-Hitze". Der "Wetter-Cocktail" endete in vielen Regionen mit Starkregen, Hagel, Sturmböen, Blitz und Donner.

Unwetter machen vielen Menschen Angst

Die Unwetter wurden in dieser Woche als "Rums-Bums" bezeichnet. Das verharmlost die Gewalt der Naturkräfte, die vielen Menschen Angst macht. Wie groß sie sein kann, zeigte sich am Donnerstag: Offenbar verfolgten so viele im Internet die Entwicklung der Gewitterfront, dass der Online-Auftritt des Deutschen Wetterdienstes zeitweise überlastet war.

