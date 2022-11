Personalmangel im Kreis Augsburg: Die Pflege braucht einen Systemwechsel

Plus Der Fachkräftemangel in der Pflege ist groß. Gleichzeitig bemisst man den Personalbedarf strikt nach wirtschaftlichen Kriterien. Das kann nicht gut gehen.

Es ist glücklicherweise ein Einzelfall in unserem Landkreis, dass Einrichtungen wegen Personalmangels mehrere Pflegeplätze nicht besetzen können. Alarmierend ist es dennoch: In einer immer älter werdenden Bevölkerung kann man es sich schlicht nicht leisten, die ohnehin begrenzten Kapazitäten nicht auszuschöpfen. Denn der Blick auf die Wartelisten zeigt, dass der Bedarf enorm groß ist.