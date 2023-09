Politiker müssen sich fragen, ob Plakate noch zeitgemäß sind

Bei der Wahlwerbung sollten sich Parteien aus dem Landkreis Augsburg weniger auf Plakate und mehr auf andere Kanäle konzentrieren.

Ein lächelndes Gesicht. Ein mal mehr, mal weniger einprägsamer Spruch – fertig ist der Wahlkampf. Dass es so einfach nicht ist, wissen die Landtagskandidaten aus dem Landkreis Augsburg. Sie setzen auch auf soziale und klassische Medien. Dennoch zeigt der Blick an Laternen und in die Finanzpläne der Parteien, dass Plakate eines der beliebtesten Werbemittel bleiben. Das sollten Politikerinnen und Politiker hinterfragen.

Dialog statt Einbahnstraße bei der Wahlwerbung im Kreis Augsburg

Plakate haben einen Effekt, da sind sich viele Experten einig. Manche sehen diesen Effekt aber eher darin, dass Menschen überhaupt auf eine Wahl aufmerksam gemacht werden. Ob die Parteien an der Urne wirklich davon profitieren, jede Fläche zuzupflastern, an der sich ein Kabelbinder festzurren lässt, ist umstritten. Für die Kommunikation mit den Wählern ist das Plakatieren ohnehin eine Einbahnstraße. Ein echter Dialog kann dagegen in den Sozialen Medien stattfinden. Ganz ohne Kosten für Druck und Kabelbinder. Und um neben der digitalen Welt auch vor Ort auf die Wahl aufmerksam zu machen? Dafür sind Info-Stände ein gutes Mittel.

