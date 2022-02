Probleme mit A400M: Schnelle Antworten müssen her

Plus Wie geht es weiter mit dem A400M auf dem Lechfeld? Die Verunsicherung ist da, und jetzt sollten schnelle Antworten her.

Das klingt nicht gut, was da aus dem Verteidigungsministerium zu hören ist: Beim geplanten internationalen Militärverband auf dem Lechfeld wollen die Partner aus dem Ausland nicht mitmachen. Dieser droht zu scheitern, doch es wäre deutlich zu früh, schon jetzt schwarz zu sehen für das gesamte Projekt A400M auf dem Lechfeld.