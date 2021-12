Plus Immer häufiger ist von Spaziergängen zu hören: Menschen treffen sich, um dann gemeinsam zu protestieren. Aber ist das der richtige Weg?

Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. So steht es im Grundgesetz. Und: "Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden." Der achte Artikel ist elementar für eine Demokratie, in der Meinung offen ausgesprochen werden muss.